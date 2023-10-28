Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı
S.Ç, (49) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinhisar köyü yakınlarında A.Ç'nin (25) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.Ç, (48) A.Y. (32) ile K.A.Ç. (12) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.