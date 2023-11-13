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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 21:19 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:19
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        Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü 4 yaralı
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        Afyonkarahisar'da E.T. (24) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında B.B'nin (47) kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile 03 ET 893 plakalı otomobildeki F.B. (45), F.B. (20) ve B.Y.B. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B. (45) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #afyonkarahisar
        #haberler
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