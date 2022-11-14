Afyonkarahisar'da trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.K idaresindeki otomobil, Dazkırı ilçesinde Bozan köyü mevkisindeki dinlenme tesisinden yola çıkan F.E.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlardaki S.K, Ş.K. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.