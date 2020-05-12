Afyonkarahisar'da iftarını açan kan vermeye gitti

Kızılay tarafından ülke genelinde yapılan kan bağışı çağrısına cevap veren Sandıklılı vatandaşlar, iftarlarını açmalarının ardından Sandıklı Belediyesi önünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan Kızılay kan bağışı noktasına gitti.Kovid-19 nedeniyle herkesi kan bağışına davet eden Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi Dokturu Metehan Mıdık, "Ramazan ayı süresince akşam iftardan sonra ilçelerimizde, il merkezimizde çeşitli yerlere gidip kan bağışını almaya başladık. Afyonkarahisar'da kan bağışına ilgi yüksek. Bugünlerde herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Özellikle iftardan sonra tok karnına gelmelerini rica ediyoruz." dedi.Telefonuna mesajın gelmesi üzerine kan bağışına katıldığını aktaran kan bağışçısı Mehmet Aksoy, zor günlerde vatandaşlara yardımcı olmak için geldiklerini kaydederek, kan bağışına destek oldu.Kızılayın sürekli kan bağışçısı olan Ali Toptaş ise "Bu zor günlerde Allah devletimize, milletimize yardım etsin. 3 ayda bir kan vermekteyim. Telefonuma gelen mesaj sonucu iftardan sonra kan vermeye geldim. Buradaki arkadaşların ilgi alakası çok güzel. Yine kanımızı vererek, destek olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.- Kan bağışına belediye personelinden destekKan bağışına destek olan Sandıklı Belediye personelinden Mustafa Akça da "Kan bağış çağrısı üzerine belediye personeli olarak bizlerde destek vermek istedik. Düzenli kan bağışı yapıyoruz ve bu zor günlerde devletimizin, milletimizin yanında olmak adına kan veriyoruz." diye konuştu.Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı nedeniyle kan bağışının azaldığını dile getiren kan bağışçısı Mustafa Serkan Acır ise "Kızılay'ın da bu zor günlerde sıkıntı yaşayabileceğini düşündüm. Önemli olan bu zor günlerde devletimize, milletimize sahip çıkıp yardımcı olabilmek. Ne mutlu bize." dedi.- Ailece kan vermeye geldilerHasan Şengün de 23 yıldır düzenli kan bağışcısı olduğunu anımsatarak, kızı ile birlikte kan bağışı vermeye geldiklerini belirtti.Mehmet Uluışık ise 28. kan bağışını yapmak için belediye meydanına geldiğini vurgulayarak, "Bu mübarek ramazan ayında hayırlı bir işe vesile olmak istedik." ifadesini kullandı.
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