Afyonkarahisar'da hayvan pazarında arefe günü hareketliliği

AA

Afyonkarahisar'daki Çayırbağ Canlı Hayvan Pazarı'na uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar oluyor.Pazarda, büyükbaş hayvanlar 7 bin ile 30 bin, küçükbaşlar da 900 ile bin 500 lira arasında alıcı buluyor.Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini üst düzeyde uyguladığı pazarlara maskesiz girişe izin verilmiyor.Öte yandan, kentin işlek yerlerinden Uzun Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.