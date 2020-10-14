Afyonkarahisar'da firari PKK şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, şüpheli A.O'nun yakalanması için operasyon düzenlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.O, İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde gözaltına alındı.

"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma" gibi 11 suçtan kaydının bulunduğu bildirilen A.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.