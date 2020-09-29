Afyonkarahisar'da fidanlıkta çıkan yangında 200 dekar alan zarar gördü

İlçeye bağlı Alagöz köyü yakınlarındaki çam fidanlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunuldu.

Köylülerin de yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 200 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.