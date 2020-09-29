Afyonkarahisar'da evden 70 bin liralık ziynet eşyası çalan 3 zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanlıca Mahallesi 248. Sokak'taki bir evden altın bileklik, yüzük ve kolyelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin liralık ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından evdeki hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Aracın kiralık olduğunu belirleyen polis ekipleri, GPRS kayıtlarını takip ederek şüpheliler Hüseyin D, Tayfun K. ve Barış B'yi, Organize Sanayi Bölgesi'nde gözaltına aldı.

Zanlılardan Barış B, polis ekiplerine hırsızlığı Hüseyin D. ve Tayfun K'nin yaptığını, evden çaldıkları 70 bin liralık ziynet eşyalarının arabada olduğunu itiraf etti. Daha sonra polis ekipleri, ziynet eşyalarını muhafaza altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.