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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 01:27 Güncelleme: 25.08.2023 - 01:27
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        Afyonkarahisar'da evde patlama: 1 yaralı
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        Yarenler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

        Dairedeki evin duvarlarının yıkılmasına neden olan patlamada yaralanan G.P. hastaneye kaldırıldı. Daireye giren ekipler patlamanın nedenini belirlemek için inceleme yaptı.

        Evde bulunan kafes içerisindeki 3 muhabbet kuşunun zarar görmediği patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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