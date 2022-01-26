Afyonkarahisar'da engelli ve hamilelere idari izin

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli ve malul gazi kamu personelinin, idari izinlerinin 1 gün uzatıldığı bildirildi.

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