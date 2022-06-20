Düğün sahibi baba ve oğlu bıçaklandı

Afyonkarahisar'ın Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C, bıçaklanarak yaralandı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. AA'nın haberine göre; ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen zanlıyı kullandığı suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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