Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir kuyumcuda meydana gelen dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, tespit ettikleri şüpheli E.T'yi yakalamak için merkeze bağlı Bostanlı köyündeki evine operasyon düzenledi.

Evde ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, E.T. ile cezaevi firarisi olduğu belirlenen M.A.A'yı gözaltına aldı.