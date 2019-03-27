Afyonkarahisar'da bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 3 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1'inci kemanı Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal ile açacak. 10 Nisan'a kadar sürecek olan festivalde Rus piyanist Swetlana Meermann-Müret, Çek kemancı David Danel, 'Danel Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün konserleri de yer alacak.

1 Mayıs'ta başlayacak olan, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali'nde ise 5 gün süreyle cazın dünyaca ünlü isimleri konserler verecek.