Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi güvenlik güçlerince bataklıkta yakalandı

Erkmen Mahallesi'ndeki C Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Süleyman A. duvardan atlayarak firar etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine firar eden tutukluyu yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin ilçe merkezindeki araştırmalarında, Süleyman A'nın, Çay ilçesine doğru gittiği belirlendi.

Süleyman A, Bolvadin-Çay kara yolunda polis ekiplerini görünce Eber Gölü'ne doğru kaçmaya başladı.

Daha sonra bölgeye ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de sevk edildi.

Güvenlik güçleri, yaklaşık bir saatlik aramanın ardından, göl etrafındaki sazlık ve bataklık alanda saklanan firari tutukluyu yakaladı.

Süleyman A, jandarma ekiplerince tekrar kapalı cezaevine götürüldü.