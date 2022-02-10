Büyükbaş hayvan yüklü TIR buzlanan yolda devrildi

Dorsesinde angus türü 20 büyükbaş hayvan bulunan Hasan Çiğay idaresindeki 63 AAB 588 plakalı TIR, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 20. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle refüje devrildi.

Kazada hayvanlardan biri öldü. Diğer hayvanlar, kazaya sebebiyet vermemeleri için polis ve jandarma ekiplerince yol kenarındaki tarım arazisinde toplandı.