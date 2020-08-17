Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı

AA

Kızılören Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakaları, temaslı sayısının çok olması ve gelecekte meydana gelecek vaka artışlarının önüne geçmek için tedbir amaçlı olarak 16 Ağustos 2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, köy halkının ihtiyaçlarının vefa sosyal destek gruplarınca yerine getirileceği kaydedildi.