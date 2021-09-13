Afyonkarahisar'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı

AA

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Şeyma K, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu.

Yüzükten dolayı parmağı morarmaya başlayan ve acı içinde kalan kadını önce sakinleştiren itfaiye erleri, ardından müdahale yaptı.

İnce bir demir parçasını parmak ile yüzük arasına yerleştiren ekipler, daha sonra kesici ile yüzüğü kesti.

Şeyma K, yüzüğü çıkaran ekiplere teşekkür etti.