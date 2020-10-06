Afyonkarahisar'da bir beldede uygulanan Kovid-19 karantinası sona erdirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Eylül'de Gebeceler beldesinin, Kovid-19 vakalarındaki artış, bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda beldede uygulanan bütün karantina tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.