Afyonkarahisar'da binden fazla turist sıcak hava balonu deneyimi yaşadı

İlçeye bağlı Döğer beldesinde Frigya ve Emre Gölü etrafında 3 ay önce başlayan sıcak hava balonu uçuşlarına yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, 8 Temmuz'da Frigya'da başlayan sıcak hava balonu uçuşlarının öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izni ve test uçuşları yapıldığını söyledi.
Sıcak hava balonunun kısa sürede büyük ilgi gördüğünü dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:
"Kapadokya, Pamukkale ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki sıcak hava balonu uçuşları oluyor ama Avrupa ve dünya üzerinde göl üzerinde bir uçuş yok. Biz, tarihi Frig eserlerinin de yer aldığı Emre Gölü üzerinde uçuş yapıyoruz. Hatta, sıcak hava balonu pilotlarımız ustalıklarını göstererek göl üzerine temas ediyorlar. Bu da Türkiye'de olmayan farklı bir uygulama. Dolayısıyla bu da Afyonkarahisar'daki sıcak hava balonu uçuşlarının farklı bir özelliği. Ayrıca, balonlarımız gökyüzündeyken göldeki teknelerimiz de seyir halinde. Bu da sabahın ilk ışıklarıyla muhteşem bir görüntü ortaya çıkarıyor. Balonun üzerinden güneşi seyretmek harika oluyor."
-"Türkiye'nin en ucuz sıcak hava balonu uçuşları Afyonkarahisar'da"
Çiçek, kentin konumu, termal turizmi, gurbetçi nüfusu ve ulaşılabilirliğiyle Frigya'daki sıcak hava balonu uçuşlarının büyük rağbet gördüğünü vurguladı.
Türkiye'de de sıcak hava balonu uçuşlarının çok sevildiğini anımsatan Çiçek,"Balon uçuşlarında hava üzerinde evlilik teklifleri yapılıyor, çeşitli kutlamalara ve birçok sürprize fırsat veriyor. Biz, ağustos ayında sıcak hava balonu festivali yaptık. Festivalimize binlerce kişi geldi. Gökyüzüne yaklaşık 30 sıcak hava balonu yükseldi. Festivaldeki katılımcılarla bugüne kadar binin üzerinde insan uçuş yaptı. Ama bizde sıcak hava balonu daha çok yeni. Halen daha tanıtım aşamasındayız. Yeni olmasına rağmen bu kadar insanın bu deneyimi yaşaması bizleri çok mutlu etti. İnşallah, seneye sıcak hava balonu sayılarını da artırarak uçuşlarımıza devam edeceğiz. Hatta, Türkiye'nin en ucuz sıcak hava balonu uçuşları Afyonkarahisar'da oluyor. Kendim de denediğim için Frigya, doğasıyla muhteşem." diye konuştu.
-"Hava şartları elverdiği ölçüde uçuşlarımız devam ediyor"
İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu da sıcak hava balonlarının Frigya'da dünyada eşi ve benzeri görülmemiş görsel şölen yarattığını kaydetti.
Emre Gölü üzerindeki uçuşlara yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Koyuncu, "Frigya, her geçen gün gelişiyor. Sıcak hava balonları da artık bizim bir parçamız ve ilgi yüksek. Hava şartları elverdiği ölçüde uçuşlarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde Kapadokya'da yarışacak seviyede uçuşların olacağını tahmin ediyoruz. Herkesi, Frigya'daki bu eşsiz görsel şölene davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
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