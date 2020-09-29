Fakıpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir iş yerinin önünde Afganistan uyruklu Ibrahım M. ile Baz Mohammad B, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baz Mohammad B, üzerindeki bıçakla Ibrahım M'yi karnından yaralayarak kaçtı.

Ibrahım M, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin özel araçla İzmir'e doğru hareket ettiğini belirledi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güzergah üzerinde durdurulan araçtaki Baz Mohammet B, gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a gönderildi.

Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, kendisine olan borcu vermemesi üzerine Ibrahım M'yi bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan cinayetin ardından Afgan zanlının olay yerinden kaçması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.