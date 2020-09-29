Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Fakıpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir iş yerinin önünde Afgan uyruklu Ibrahım M. ile Baz Mohammad B, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baz Mohammad B, üzerindeki bıçakla Ibrahım M'yi karnından yaralayarak kaçtı.

Ibrahım M, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baz Muhammet B'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin özel araçla İzmir'e doğru hareket ettiğini belirledi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güzergah üzerinde durdurulan araçtaki Baz Muhammet B, gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a gönderildi.