Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

AA

Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yabancı uyruklu C.A. ile bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.