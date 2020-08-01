Afyonkarahisar'da bayramlaşma töreni

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Taş Medrese'de düzenlenen programda Kurban Bayramını pandemi kuralları çerçevesinde buruk bir şekilde kutladıklarını söyledi.Yaklaşık 40 gün önce Afyonkarahisar’a atandığını hatırlatan Vali Çiçek, kenti tanımak için ilçeleri, köyleri beldeleri gezdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Afyonkarahisar potansiyeli olan, bir birine tutkun insanlardan oluşan, vatan sever insanlardan oluşan büyük bir kent. Bu kentte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Afyonkarahisar şehitler diyarı, kahramanlar diyarı. Öncelikle şehit annelerimizin, babalarımızın kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Dünyanın çeşitli noktalarında savaşan, insanlara yardım etmek için uğraşan güvenlik güçlerimizin de kurban bayramını kutluyorum."Kurban Bayramının milli birlik ve beraberlik içinde kutlandığını dile getiren Çiçek, "Bu şekilde daha güzel günlerde, pandemiden kurtulmuş, nice bayramlar kutlamayı diliyorum." dedi.Bayramlaşma töreni pandemi dolayısıyla üst düzey önlemler altında yapıldı. Vali Çiçek, kendisiyle bayramlaşan ve bahşiş isteyen bir basın mensubuna bahşiş verdi.Bayramlaşma törenine, Vali Çiçek ile birlikte AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.Protokol üyeleri daha sonra polisevi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek polis ve askerlerle bayramlaştı.
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