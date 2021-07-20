Afyonkarahisar'da bayram namazı kılındı

AA

Afyonkarahisar'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Zafer Meydanı'nı doldurdu.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla hijyen, mesafe ve maske kurallarına titizlikle riayet edilen bayram namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

Bayram namazına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından çocuklara hediyeler verilirken, vatandaşlara da belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Çiçek, ülke olarak huzurlu bir bayram sabahına daha ulaşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Bayram sevincini yaşarken İslam aleminin yaşadığı zulümlerin kendisini üzdüğünü belirten Çiçek," Dileğimiz o ki İslam aleminin çektiği sıkıntılar bir an önce son bulsun." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de bayramların milli birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayır ve iyilikler getirmesini diledi.

Zeybek, bayramın mazlum coğrafyada zulüm görenlerin kurtuluşuna vesile olmasını temenni etti.