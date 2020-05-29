Afyonkarahisar'da arıcıların gözdesi haşhaş poleni

AA

İlçede mayısın ilk haftası ile haziranın ortalarına kadar açan haşhaş çiçeği üzerindeki polenler arıcılar tarafından toplanıyor. Arılar sayesinde döllenmesi sağlanan haşhaş bitkisinin de verimi artıyor.

Marmaris'den ilçeye gelen 72 yaşındaki arıcı Mustafa Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıların, bu dönemde haşhaş, önceki dönemlerde de bölgede bulunan ballık otu çiçeklerinden bal ve polen yaptığını söyledi.

Haşhaş çiçeğine arıcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kalaycı, "Buraya nisanda geliyoruz. Buralar komple haşhaş tarlası. İlk geldiğimizde ballık otundan polen ile bal topluyor arılarımız. Haşhaş çiçek açtığında da haşhaştan polen, sonra da geven çiçeğinden bal topluyor." dedi.

İlçede 4 ay konakladıklarını, en büyük zorluklarının nakliye olduğunu anlatan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bunun yanında arılar aç kalırsa zorluk yaşıyoruz. 4 ay buralarda kalıyoruz. Temmuzda iğde ve gevenden bal yaparsa arılar alıyoruz. Yapmazsa memleket bal göremiyor. Kilogramını 30 ila 40 liradan satıyoruz. 4 ay sonunda memlekete dönüyoruz. Orada da çam balı çıkmış oluyor. İhtiyaçlarımızı köy bakkalından veya şehir merkezine giderek karşılıyoruz."