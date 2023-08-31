Afyonkarahisar'da arazi kavgası: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ş.B. ile akrabaları arasında arazi anlaşmazlığından tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında akrabalar kendi aralarında anlaştı. Ancak A.B. (30) daha sonra Ş.B.'nin evine giderek tekrar tartışıp, iddiaya göre, hakaret etti. Bunun üzerine Ş.B., evindeki av tüfeği ile A.B.'nin üzerine ve havaya ateş açtı.

Göğsünden ve kolundan vurulan A.B., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli S.B. ise, Fethibey beldesinde olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle jandarma tarafından gözaltına alındı.