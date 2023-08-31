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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da arazi kavgası: 1 yaralı

        Afyonkarahisar'da akrabaların arazi kavgası: 1 ağır yaralı

        Afyonkarahisar'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerin 1 kişi av tüfeğiyle vuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:59 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:00
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        Afyonkarahisar'da arazi kavgası: 1 yaralı
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        Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ş.B. ile akrabaları arasında arazi anlaşmazlığından tartışma yaşandı.

        Tartışma sonrasında akrabalar kendi aralarında anlaştı. Ancak A.B. (30) daha sonra Ş.B.'nin evine giderek tekrar tartışıp, iddiaya göre, hakaret etti. Bunun üzerine Ş.B., evindeki av tüfeği ile A.B.'nin üzerine ve havaya ateş açtı.

        Göğsünden ve kolundan vurulan A.B., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli S.B. ise, Fethibey beldesinde olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle jandarma tarafından gözaltına alındı.

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