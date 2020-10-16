Afyonkarahisar'da aranan cinayet hükümlüsü Konya'da sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz 2018'de Yenice Mahallesi'ndeki "kasten öldürme" olayının sanığı Sefa Y'nin, Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 50 yıl hapis cezasının kesinleşmesinin ardından yakalanması için çalışma başlattı.

Sefa Y'nin, Konya'nın Akşehir ilçesinde İ.K'nin yanında olabileceği bilgisi üzerine polis ekipleri, İ.K'ye ait aracı, Plaka Tanıma Sistemi'nde (PTS) takibe aldı.

Selçuklu ilçesinde 15 Ekim'de PTS kayıtlarında takibe alınan araç içerisinde Sefa Y'nin tespit edilmesi üzerine, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bilgi verildi.

Polis ekipleri, kısa sürede plakası tespit edilen aracı buldu.

Araçta yapılan kontrolde, cinayet hükümlüsü Sefa Y, polis ekiplerine "Serdar A." ismiyle sahte kimlik gösterdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Sefa Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan hükümlü, cezaevine gönderildi.