Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar ve Beyyazı beldesinde, kent merkezindeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde ve Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki 4 binada uygulanan karantinanın olumlu gelişmeler sonucunda kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

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