Afyonkarahisar'da 37 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 37 binada, Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Karantinaya alınan binaların adres bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.