İlçedeki 3 Nolu Aile Aile Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri, sabah saatlerinde Çambeyli köyünde hamile Aysel Jalılova'nın ağrı ve kanama şikayeti ihbarı üzerine harekete geçti.
Eve ulaşarak tıbbi müdahale yapan sağlık ekibi, doğum eylemi başlamayan kadını Sandıklı Devlet Hastanesine nakletmek üzere ambulansa aldı.Ambulans seyir halindeyken bir süre sonra Jalılova'nın durumunda değişiklik olması ve sancılarının daha da artması üzerine, ambulansı durduran sağlık ekibi, doğumu gerçekleştirdi.
Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebek ile anne, daha sonra hastaneye götürüldü.Bu olay Sağlık Bakanlığı Acil Servis Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da "Hoş geldin bebek Günbaş. Ömrün boyunca yolunun her zaman böyle sevgi dolu güzel yürekli insanlarla kesişmesi dileğimizle." mesajıyla paylaşıldı.
Ekipte bulunan paramedik Deniz Yetişkin, AA muhabirine, doğumun ambulanslarda çok sık karşılaşılan bir durum olmadığını söyledi.Planlı olmayan bir doğum gerçekleştirdiklerini dile getiren Yetişkin, "Her şeyden önce anne ve bebeğin sağlığını düşündük. Sağlıklı bir şekilde bebek dünyaya geldi. Bu da bizleri çok mutlu etti. Bu olayın, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşması da bizi onurlandırdı." diye konuştu.Acil Tıp Teknisyeni Ümran Karakuş da genelde doğumların hastanede yaptırıldığını hatırlattı.
Hastaya ulaştıklarında doğumun yaklaştığını anladıklarını belirten Karakuş, "Kadının hastaneye nakli için uygun tıbbi müdahaleyi yaptık. Yolda hastanın ağrıları ve sancıları sıklaştığı için ambulansı güvenli bir bölgeye çekip doğum eylemini gerçekleştirdik. Sağlıklı bir bebek dünyaya geldi ve annenin de durumu gayet iyi." ifadesini kullandı.-
"ANNE BABAMDAN GÖRMEDİĞİM İLGİYİ GÖRDÜM"
Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Azerbaycan uyruklu Aysel Jalılova ise sağlık ekibinin kendisiyle çok güzel ilgilendiğini anlattı.Hastaneye sevki sırasında Karadirek köyü yakınlarında çocuğunun dünyaya geldiğini aktaran Jalılova, "Bebeğimle ayrı, benimle ayrı ilgilendiler. Doktorlar hemşireler hep ilgileniyorlar. Belki de annemden babamdan görmediğim ilgi ve şefkati gösterdiler. Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
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