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Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Afyon 2. tur Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Afyonkarahisar seçim sonuçları 2023: Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile adayların oy oranı

Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Oy sayım süreci sona erdikten sonra YSK, seçim sonuçları ile kazanan adayı duyuracak. Seçmenlerin gözü ise şimdiden Afyonkarahisar seçim sonuçlarına çevrildi. İşte, Afyonkarahisar Seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandığa gidiliyor. Bilindiği üzere 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçiminde adayların yeterli oya ulaşamamasıyle seçimler ikinci tura kaldı. 2. tur için oylarını kullanan milyonlar Afyonkarahisar seçim sonuçlarını araştırıyorlar. Peki, Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç? İşte 2023 Afyonkarahisar seçim sonuçları ile ilgili son bilgiler...

  • AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Afyonkarahisar Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Afyonkarahisar Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AFYONKARAHİSAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Afyonkarahisar ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Afyonkarahisar Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Afyonkarahisar Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE AFYONKARAHİSAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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