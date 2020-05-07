Afyonkarahisar Belediyesi berber ve kuaför dükkanlarının dezenfeksiyonunu yapıyor

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Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünün özel kıyafetli ekipleri, önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaförlerin Bankalar Caddesi üzerindeki "berberler çarşısı"nda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de çalışma yapılan dükkanlarda esnafı ziyaret ederek, hijyen seti ve maske hediye etti.Zeybek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla berber ve kuaför esnafının tedbirli olarak tekrar hizmet vermeye başlayacağını aktararak, şunları kaydetti:"Afyonkarahisar Belediyesi olarak biz de bugüne kadar hep esnafımızın yanında olduk. Onların taleplerini ve isteklerini yerine getirmeye gayret sarf ettik. Bugün de kentteki her berber ve kuaför esnafımıza içerisinde siperlikli maske, cerrahi maske ve el dezenfektanı hijyen paketi hediye ediyoruz. Hizmet vermeye başlayacakları tarihlere kadar da belediye ekiplerimizce dükkanlarının dezenfeksiyonlarını yapacağız. Tekrar hizmet vermeye başlayacak esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Bu salgını da ülkemizin en az hasarla atlatacağından eminiz. Allah, böyle bir felaketi milletimize yaşatmasın."- "Bayram havası yaşanıyor"Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Yardımcısı Suat Uygur ise, "Önümüzdeki hafta Pazartesi günü açılacak olmamızdan dolayı berber ve kuaför arkadaşlarımız bir bayram havası yaşıyor. Yaklaşık 2 aydır dükkanlarımız kapalı. İnşallah, ramazan ayının bereketiyle de işlerimizin daha iyi olacağına inanıyoruz. Meslektaşlarımız da gereken bütün tedbirlerini aldılar. Halkımız da gönül rahatlığıyla berber ve kuaförlere gelebilirler." diye konuştu.Esnaf Abdullah Çıvgınoğlu da dükkanlarında gereken çalışmaların yapıldığını ve kendilerinin de tedbirlere uyarak, 11 Mayıs'ta Afyonkarahisar halkına hizmet vermeye başlayacaklarını ifade etti.