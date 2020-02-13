Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışı güçlükle sağlanıyor

AA

İl Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktada 2 saat boyunca, otobüs, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermeyerek, çevredeki dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Karayolları 31. Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu, trafik ekipleri önce otomobil geçişlerine ardından büyük araç geçişlerine yolu açtı.

Ankara'dan, Bodrum'a giden Erkan Butay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da kar yağışı dolayısıyla yolun kapanmasının kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Trafik ekiplerinin kar yağışı ve yoldaki trafik akışının uygun olmamasından dolayı yolu kapattığını anlatan Butay, "Burada hiç beklemediğimiz bir manzarayla karşılaştık. Aşağı yukarı burada 1 buçuk saattir bekliyoruz. Kara yolları ekipleri de yolun açılması için çalışıyor. Haber bekliyoruz. Birazdan gideriz galiba." dedi.

Ankara'dan Denizli'ye giden Harun Adıgüzel de kar yağışı ve trafikteki aksamalardan dolayı yolun açılması için beklediklerini aktardı.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri de kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.