Afyonkarahisar-Ankara karayolu yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı

Sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Ankara karayolunun İscehisar ilçesi Çalışlar köyü mevkisi sular altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü, polis, sağlık, belediye ekipleri ile iş makinelerinin çalışması sonucu kapanan yolun tek şeridi trafiğe açıldı.

AA'nın haberine göre; çalışmanın ardından yol, çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.