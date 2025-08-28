Anne ve baba öldü! Çocuk ağır yaralı!
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 52 yaşındaki Ömer Çınar ve eşi 50 yaşındaki Nuray Çınar hayatını kaybetti. Çiftin kızları, 16 yaşındaki A.Ç. ise tedaviye alındı. Kaçan TIR şoförü ise yakalandı
Afyonkarahisar'da kaza, dün akşam saatlerinde, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden V.K. idaresindeki TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın (52) kullandığı otomobille çarpıştı.
ÜÇÜ DE YARALANDI
DHA'daki habere göre otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray (50) ve kızları A.Ç. (16) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ANNE VE BABA KURTARILAMADI
Kalbi duran Ömer ve Nuray Çınar çiftine sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Çınar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuray Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
TIR ŞOFÖRÜ YAKALANDI
Kazadan sonra kaçan TIR şoförü V.K. ise jandarmanın takibiyle Manisa'da yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan ölen Ömer Çınar'ın, Pınarkaya köyünde 2 dönem önce muhtarlık yaptığı, şimdilerde ise besicilikle uğraştığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.