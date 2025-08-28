Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: Anne ve baba öldü! Çocuk ağır yaralı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne ve baba öldü! Çocuk ağır yaralı!

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 52 yaşındaki Ömer Çınar ve eşi 50 yaşındaki Nuray Çınar hayatını kaybetti. Çiftin kızları, 16 yaşındaki A.Ç. ise tedaviye alındı. Kaçan TIR şoförü ise yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 15:27 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve baba öldü! Çocuk ağır yaralı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar'da kaza, dün akşam saatlerinde, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden V.K. idaresindeki TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın (52) kullandığı otomobille çarpıştı.

        ÜÇÜ DE YARALANDI

        DHA'daki habere göre otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray (50) ve kızları A.Ç. (16) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ANNE VE BABA KURTARILAMADI

        Kalbi duran Ömer ve Nuray Çınar çiftine sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Çınar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuray Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        TIR ŞOFÖRÜ YAKALANDI

        Kazadan sonra kaçan TIR şoförü V.K. ise jandarmanın takibiyle Manisa'da yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan ölen Ömer Çınar'ın, Pınarkaya köyünde 2 dönem önce muhtarlık yaptığı, şimdilerde ise besicilikle uğraştığı öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Habertürk Anasayfa