Afyon'da zincirleme kaza: 19 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan 19 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.