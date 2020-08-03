Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Almanya'da Ludwigsburg forması giyen Tanner Leissner'i (24) kadrosuna katmıştır. Leissner'e 'Takımımıza hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Uzun forvet mevkisinde görev alan Leissner'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.