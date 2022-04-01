Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-12 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı lacivertliler, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında soyunma odasına 45-29 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 66-46 önde geçtiği müsabakadan 99-61 galip ayrıldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat Ciner

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 4, Şafak Edge, Hamilton 17, Hayes 14, Filipovity 4, Mertcan Solkol 5, Berkan Aksu, Bilgehan Diril 11, Barış Ülker 4, Onur Özkapıcı, Hüseyin Çevirgen 2

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 11, Şehmus Hazer 14, Starks 18, Pierre 5, Vesely 9, İsmet Akpınar 12, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç 8, Guduric 5, Booker 3, Ahmet Düverioğlu 14

1. Periyot: 12 -22

Devre: 29- 45

3. Periyot: 46 -66

5 faulle çıkan: 33.36 Guduric (Fenerbahçe Beko)