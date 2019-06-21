Afroditi Skafida kimdir

Survivor'un güçlü yarışmacılarından biri olan Afroditi Skafida'in hayatı merak konusu olmuştu. Güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olan Afroditi Skafida rakiplerini zorlamayı başarıyor. İşte Afroditi Skafida'in hayatı...

AFRODİTİ SKAFİDA’NIN BİYOGRAFİSİ

Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina'da yaşıyor. Profesyonel olarak antrenörlük yapıyor. İki kez Olimpiyat Oyunları’na katıldı ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. Ayrıca zorlukları seven bir atlet olduğunu ve yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şeyin korkutamayacağını ifade ediyor.