12 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Afriyie Acguah ve sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç gazetecilerin sorularını yanıtladı. Acquah, bir gazetecinin ‘Takım içerisinde arkadaşlarınla diyaloğun nasıl, saha içerisinde kopukluk mu vardı’ sorusuna, “Bu tarz şeyler futbolun içerisinde var, olabilir. Çünkü herkes kazanmaya çok konsantreydi. Golü yedikten sonra bu konsantrasyonun da gerginliği var. Bu tarz şeyler olabilir. Bu futbol, biz önümüze bakacağız. Arkadaşlarımla aramızda hiçbir problem yok. Şimdi önümüzdeki Beşiktaş maçına bakıyoruz. Yineliyorum bu futbol ve futbolda da bu tarz şeyler olabilir” cevabını verdi.
SAKIB: “DEPLASMANDAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEMİZ GEREKİYOR”
Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ise yaptığı açıklamada, "Maça mutlak 3 puan için çıktık. Sahaya istediklerimizi yansıtamadık. Sivasspor bizden daha disiplinli, ciddi bir şekilde maça hazırlandı ve maçı kaybettik. Ama bu maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Ligin en önemli maçlarından biri. Üst üste galibiyetlerle bir hava yakaladılar. Bizim de bu hafta iyi hazırlanıp, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor” dedi.
“İLETİŞİMİMİZDE HİÇBİR SIKINTI YOK”
Biz gazetecinin, ‘Sivasspor maçında bölüm bölüm birbirinize kızdığınız anlar oldu, takımda genel hava nasıl’ sorusuna Aytaç, “Aslında iletişimimizde hiçbir sıkıntı yok. İdmanlarda iyi çalışıyoruz. Her maça nasıl ciddi bir şekilde hazırlanıyorsak, Sivasspor maçına da öyle hazırlandık. Tabi yediğimiz golden sonra takım içerisinde olabilecek sıkıntılar. Ufak çaplı aramızda bir tartışma oldu ama bunu ikinci yarıya ve içeriye yansıtmadık. Birbirimizle herhangi bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Sivasspor maçını kazanmak istedik ama olmadı. İlk yarıda son 3 maç kaldı. Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirip, devre arasına gireceğiz” şeklinde cevap verdi.
“İSTEDİĞİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ”
Aytaç, hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin ise, “Analizlerimizi yaptık. Maç öncesi sert antrenmanlarımız olacak. Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Onların artı ve eksi yönlerini değerlendiriyoruz. Maça da öyle çıkıp, istediğimizi almak istiyoruz” yorumunda bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!