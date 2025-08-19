Afrin nerede, hangi ülkede? Afrin nerenin, hangi ülkenin şehri?

Ancak konumu, onu her zaman bölgesel güçlerin ve olayların kesişim noktası haline getirmiştir. Peki, bu kadim şehir tam olarak Afrin nerede ve günümüzdeki statüsü nedir?

Birçok kişinin adını duymasına rağmen haritadaki yerini tam olarak kestiremediği Afrin, aslında hem coğrafi hem de idari kimliğiyle belirli bir yapıya aittir. Yakın dönemde yaşanan olaylar nedeniyle hakkındaki sorular artsa da, şehrin konumu ve ait olduğu ülke uluslararası hukuk çerçevesinde nettir. Afrin hangi ülkede sorusunun yanıtı, bizi Suriye'nin kuzeybatısındaki karmaşık ve katmanlı bir bölgeye götürür.

AFRİN NEREDE?

Afrin, coğrafi olarak Suriye'nin kuzeybatı ucunda, Türkiye sınırına oldukça yakın bir konumda yer alır. Hatay ilimizin güneydoğusunda, Kilis ilimizin ise güneybatısında bulunur. Şehir, adını içinden geçen ve bölgeye hayat veren Afrin Nehri'nden alır. Bu nehrin suladığı verimli Afrin Vadisi üzerine kurulmuştur. Bu vadi, bölgenin en önemli tarım alanıdır ve özellikle zeytinlikleriyle ünlüdür.

AFRİN HANGİ ÜLKEDE?

Afrin hangi ülkede sorusunun uluslararası hukuk ve siyasi coğrafya temelindeki yanıtı nettir: Afrin, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bir şehridir. 1921 yılında Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile belirlenen sınırların ardından Suriye topraklarında kalmıştır. İdari olarak Suriye'nin en büyük vilayetlerinden (governorate) biri olan Halep'e bağlıdır. Afrin, kendi adıyla anılan ve Halep vilayetine bağlı olan Afrin İlçesi'nin de merkezidir.

Bu resmi statü, Birleşmiş Milletler ve tüm dünya ülkeleri tarafından tanınan yasal çerçeveyi ifade eder. Suriye'nin idari taksimatına göre Afrin, Halep vilayetinin bir parçası olarak yönetilmiştir. Şehrin altyapısı, resmi kurumları ve tüm idari kayıtları bu çerçevede Suriye devletine bağlı olarak şekillenmiştir. Dolayısıyla, haritalarda ve resmi belgelerde Afrin'in konumu her zaman Suriye sınırları içinde gösterilir. AFRİN HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Bu soru, şehrin yasal statüsünün ötesinde, yakın dönemdeki fiili durumunu ve yaşanan değişimleri anlamak için bir derinleşme gerektirir. Afrin, hukuken Suriye'nin bir şehri olmakla birlikte, 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı sürecinde farklı yönetimlerin kontrolüne girmiştir. Savaşın ilk yıllarından 2018'in başına kadar olan dönemde şehir, YPG'nin (Halk Koruma Birlikleri) kontrolü altında kalmıştır. Bu dönemde, bölgede özerk bir yönetim yapısı oluşturulmuştur. 2018 yılının başlarında Türkiye'nin başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" sonucunda şehrin ve çevresindeki bölgenin idari kontrolü değişmiştir. Bu tarihten itibaren Afrin, Türkiye tarafından desteklenen Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı yerel meclisler tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Bu değişim, bölgenin demografik yapısında, yönetim şeklinde ve günlük yaşamında önemli dönüşümlere yol açmıştır. Dolayısıyla "Afrin hangi ülkenin şehri?" sorusu, hukuken "Suriye" yanıtını korurken, fiili yönetim ve idari mekanizmaların son yıllarda önemli ölçüde değiştiği karmaşık bir durumu da içinde barındırır.

AFRİN NERENİN ŞEHRİ? Bu soru, Afrin'in işlevsel, kültürel ve ekonomik kimliğini anlamamıza yardımcı olur. Afrin, her şeyden önce bir tarım şehridir. Özellikle "zeytinin anavatanı" olarak anılacak kadar köklü bir zeytincilik kültürüne sahiptir. Bölgedeki milyonlarca zeytin ağacı, hem şehir hem de Suriye ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Afrin'de üretilen zeytinyağı, kalitesiyle ülke çapında bir üne sahiptir. Zeytinin yanı sıra nar, incir, buğday ve çeşitli meyveler de bölgenin önemli tarım ürünlerindendir. Kültürel olarak Afrin, tarih boyunca ağırlıklı olarak Kürt nüfusun yaşadığı bir merkez olmuştur. Bununla birlikte bölgede Araplar ve diğer küçük etnik gruplar da yaşamıştır. Bu çok katmanlı yapı, şehrin sosyal dokusunu zenginleştirmiştir. Afrin ve çevresi, aynı zamanda önemli tarihi kalıntılara da ev sahipliği yapar. Bunların en bilinenlerinden biri, şehrin yakınlarında bulunan ve Geç Hitit dönemine tarihlenen Ayn Dara Tapınağı'dır. Bu ve benzeri arkeolojik alanlar, bölgenin binlerce yıllık bir yerleşim geçmişine sahip olduğunun kanıtıdır. Kısacası Afrin, coğrafi olarak Suriye'nin kuzeybatısında yer alan, ekonomik olarak zeytine dayalı bir tarım merkezi ve tarihsel olarak köklü bir kültürel geçmişe sahip bir şehirdir.