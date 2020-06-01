Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı.

Cinderes'te bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.

Patlama sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluşan çevredeki 5 sivil de yaralandı.

Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.