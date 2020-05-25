Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de bulunan askeri hastane yakınlarındaki elektrik trafosunda akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Raco Caddesi üzerinde meydana gelen patlama sonrası bölgede teyakkuz haline geçen yerel polisler önlem alıp inceleme yaptı. Trafoya PKK/YPG'li teröristler tarafından yerleştirildiği tahmin edilen el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla aktif hale getirildiği belirlendi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, bayramı kana bulamayı hedefleyen teröristlerin belirlenerek yakalanmasına yönelin çalışmasını sürdürüyor.