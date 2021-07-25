Afrin'de hain saldırı! 7 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından Afrin kent merkezine 5 füze atışı yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atılan mühimmatın infilak etmesi neticesinde 7 sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."