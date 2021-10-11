Afrin'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var - Haberler

DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye´nin Afrin bölgesindeki pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde PKK/YPG´li teröristler, bomba yüklü araç infilak ettirdi.

AA'nın haberine göre, pazar yerindeki terör saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 10 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

HATAY VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da, saldırının saat 12.45 sıralarında Afrin ilçe merkezinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "YPG/PKK terör örgütünce Afrin merkezde bir araçta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın ise yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.