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Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Suriye'nin Afrin kentinde Villalar bölgesinde bulunan bir okula roketatarlı saldırı düzenlendi. PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı



