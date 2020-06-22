Afrika’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 8 bini geçti

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 312 artarak 309 bin 153'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 207 artışla 8 bin 148'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 193 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 1930, Cezayir'de 845, Sudan'da 521, Nijerya'da 518 ve Kamerun'da 303 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (97 bin 302),Mısır (55 bin 233),Nijerya (20 bin 244),Gana (14 bin 7),Kamerun (11 bin 892) ve Cezayir (11 bin 771) şeklinde sıralandı.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 150 bine yaklaştı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.