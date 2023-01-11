Afrika'ya ihracat rekoru

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Türkiye'nin ihracatta alternatif pazarlara verdiği ağırlık meyvelerini vermeye devam ediyor. Türk ihracatçılar, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alternatif pazarlara daha da yoğunlaştı.

Savaşın başladığı dönemlerde Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya yönelik ihracatında kayıplar yaşanırken, özellikle siparişlerdeki iptal ve ertelemeler sektörlerin bu iki ülkeye ihracatını olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

İhraç edemedikleri ürünleri iç piyasaya süren sektörler, savaştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşın bu durumu fırsata çevirmek için de harekete geçti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alternatif pazarları radarına alan Türk ihracatçılar, konuyla ilgili çalışmalara da başladı.

"Pazar çeşitliliğini artırmak" savaşın başlamasıyla daha önemli hale gelirken, alternatif pazarlara gerçekleştirdikleri dış satımda da rekorlar kıran ihracatçılar, Afrika pazarında önemli yer teşkil etti. Afrika ülkelerine yapılan ihracatta geçen yıl tarihi zirveye ulaşıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ülke gruplarına göre yaptığı dış satıma bakıldığında, Afrika ülkelerine ihracat geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 12,3 artarak 21,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Afrika ülkelerine dış satımın toplam ihracat içerisindeki payı da 2022'de yüzde 8,6 olarak belirlenirken, Afrika ülkeleri, Türkiye'nin geçen yıl ülke grupları bazında en fazla ihracat yaptığı 3. ülke grubu oldu.

Türkiye, 2022'de AB ülkelerine 93,6 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 32,8 milyar dolar tutarında dış satım yaptı.

Afrika ülkeleri arasında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler 3,9 milyar dolar ile Mısır, 3 milyar dolar ile Fas, 2,4 milyar dolar ile Libya, 1,9 milyar dolar ile Cezayir ve 1,6 milyar dolar ile Güney Afrika olarak belirlendi.

KİMYEVİ MADDELER İLK SIRADA

Sektörel olarak bakıldığında, Afrika ülkelerine en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Sektör, geçen yıl bölgeye 4 milyar 28 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamullerini, 3,1 milyar dolar ile çelik, 2,7 milyar dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 1,4 milyar dolar ile otomotiv endüstrisi, 1,3 milyar dolar ile elektrik ve elektronik sektörleri takip etti.

Bölgeye en az dış satım yapan sektörler ise 1,6 milyon dolar ile süs bitkileri ve mamulleri, 10,9 milyon dolar ile diğer sanayi ürünleri, 13,6 milyon dolar ile zeytin ve zeytinyağı, 19,5 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze, 48,2 milyon dolar ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Afrika ülkelerine yapılan dış satımda kimyevi maddeler ve mamulleri, değer bazında ihracat artışında da ipi göğüsledi. Sektörün geçen yıl Afrika ülkelerine ihracat artışı 1,1 milyar dolar oldu.

Bölgeye, hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri 558,8 milyon dolar, çelik sektörü 439,2 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 148,7 milyon dolar, tekstil ve ham maddeleri 122,6 milyon dolarlık ihracat artışı kaydetti.

Öte yandan, Afrika ülkelerine, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1,2 milyar dolar, tekstil ve ham maddeleri 1,3 milyar dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, 2021 ve 2022 döneminde sektörlerin Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat şöyle:

1 OCAK - 31 ARALıK SEKTÖR 2021 (bin dolar) 2022 (bin dolar) Değişim (yüzde) Kimyevi maddeler ve mamulleri 2.927.935,09 4.028.956,79 37,6 Çelik 2.629.427,47 3.068.582,51 16,7 Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2.123.689,74 2.682.458,19 26,3 Otomotiv endüstrisi 1.739.722,54 1.410.607,88 -18,9 Elektrik ve elektronik 1.278.571,34 1.307.431,51 2,3 Tekstil ve ham maddeleri 1.168.927,66 1.291.546,32 10,5 Makine ve aksamları 1.079.004,46 1.193.188,42 10,6 Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1.040.234,71 1.188.909,24 14,3 Demir ve demir dışı metaller 985.904,57 956.605,11 -3,0 Hazır giyim ve konfeksiyon 920.530,62 859.598,25 -6,6 İklimlendirme sanayi 457.329,37 542.644,44 18,7 Çimento, cam, seramik ve toprak Ürünleri 550.740,74 526.130,72 -4,5 Su ürünleri ve hayvansal mamuller 328.051,20 425.294,66 29,6 Madencilik ürünleri 272.680,20 362.545,35 33,0 Mücevher 578.092,04 304.258,67 -47,4 Halı 325.230,62 239.902,91 -26,2 Deri ve deri mamulleri 194.573,90 189.265,04 -2,7 Kuru meyve ve mamulleri 68.090,02 62.242,82 -8,6 Tütün 50.268,35 60.751,23 20,9 Fındık ve mamulleri 85.136,20 57.108,95 -32,9 Meyve sebze mamulleri 48.447,69 56.197,28 16,0 Gemi, yat ve hizmetleri 34.106,09 48.219,92 41,4 Yaş meyve ve sebze 31.621,80 19.453,57 -38,5 Zeytin ve zeytinyağı 8.265,66 13.565,49 64,1 Diğer sanayi ürünleri 13.191,18 10.900,42 -17,4 Süs bitkileri ve mamulleri 1.094,61 1.578,42 44,2