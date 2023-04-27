Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, 2006'dan beri bölgedeki yerel ve göçmen kuşlar üzerinde halkalama ve uydu vericiyle takip çalışmaları yürütülüyor.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÖÇ ROTALARINDAN BİRİ

AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle, KuzeyDoğa Derneğince yürütülen çalışmalar, dünyanın önemli göç rotalarından biri olan Türkiye'nin kuzey doğusunda, Afrika ile Rusya arasında göç eden kuşların kullandığı Aras Vadisi'ndeki geniş alanda yürütülüyor.

Farklı ülkelerden gelen gönüllü ve araştırmacılar tarafından her yıl yapılan çalışmaların 18. dönemi başladı.