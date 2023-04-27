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Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası Iğdır'da kuş halkalaması başladı

Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde, dönemin kuş halkalama çalışmalarına başlandı

Giriş: 27.04.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası Iğdır'da kuş halkalaması başladı
Afrika ve Rusya arasındaki mola noktası!
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AA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, 2006'dan beri bölgedeki yerel ve göçmen kuşlar üzerinde halkalama ve uydu vericiyle takip çalışmaları yürütülüyor.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÖÇ ROTALARINDAN BİRİ

AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle, KuzeyDoğa Derneğince yürütülen çalışmalar, dünyanın önemli göç rotalarından biri olan Türkiye'nin kuzey doğusunda, Afrika ile Rusya arasında göç eden kuşların kullandığı Aras Vadisi'ndeki geniş alanda yürütülüyor.

Farklı ülkelerden gelen gönüllü ve araştırmacılar tarafından her yıl yapılan çalışmaların 18. dönemi başladı.

170 BİNİN ÜZERİNDE KUŞ HALKALANDI

Yapılan çalışmalarda bugüne kadar 170 binin üzerinde kuş halkalandı.

Merkezin sorumlusu Kayahan Ağırkaya, her yıl baharın gelişiyle araştırma çalışmalarına başladıklarını, sonbaharın sonuna kadar bu çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu yılki çalışmalara hava şartları nedeniyle yavaş başladıklarını aktaran Ağırkaya, "Kuş halkalama çalışmalarında bu sene 18. yılımıza girdik. Yaklaşık 45 gündür başlayan sezonumuzda şu ana kadar 61 türden 1200 kuş halkaladık. Bu sezon hava şartları nedeniyle durgun başlayan çalışmalarımızın temposu, mevsimin yavaş yavaş değişmesi ve buna bağlı olarak göçün de canlanmasıyla birlikte artarak devam ediyor" dedi.

205 TÜR VADİNİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR

Alanda 18 yıldır sürdürülen çalışmalarda çok önemli verileri bir araya getirdiklerini vurgulayan Ağırkaya, "Bugüne kadar 170 binden fazla kuş halkaladık. Halkaladığımız bu 205 tür, Aras Vadisi'nin aslında ne kadar önemli bir konumda olduğunu da gösteriyor bize" diye konuştu.

"BİLİMSEL OLARAK DA PEK ÇOK KATKISI OLAN BİR NOKTA"

Aras Vadisi'nde yürütülen çalışmaların, dünya kuş bilimine önemli katkılarda bulunduğunu belirten Ağırkaya, şunları kaydetti:

"Önemli göç yollarından biri olan bu alan, özellikle Afrika'dan gelip kuzeye, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerine devam eden bir göç hattının içinde bulunduğundan, aslında bütün dünya için büyük bir öneme sahip göç yolu. Aras Vadisi de bu geniş alanda en verimli göç rotalarından biri, dolayısıyla bilimsel olarak da pek çok katkısı olan bir nokta."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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