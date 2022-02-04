Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Mısır ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Stade d'Olembe'de oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Mısır penaltılarda 3-1 kazanarak finale adını yazdıran taraf oldu.

Mücadelenin 90 dakikası heyecan dolu geçerken normal sürede gol sesi çıkmadı ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda her iki takım da kontrollü oyunu seçinde penaltı atışları yapıldı. Penaltılarda Kamerun adına Vincent Aboubakar atışı gole çevirirken Moukoudi, N'Jie ve James Lea Siliki atışları kaçırınca Mısır finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda final mücadelesi 6 Şubat Pazar günü TSİ 22:00'de Senegal ile Mısır arasında oynanacak.